LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: nel gruppo dei 15 fuggitivi anche Moscon, De Marchi, Fabbro, Nibali e Ravasi. Il plotone a 2? (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 11.57 I fuggitivi sono rientrati nel territorio italiano mentre il gruppo insegue a 2?. 11.52 Il gruppo all’inseguimento degli attaccanti. Km 61 – 1.40 of advantage for the 15 escapees.#TotA #TouroftheAlps #LIVEUphill pic.twitter.com/0IUyHIA4g5 — Tour of The Alps (@Tourof TheAlps) April 21, 2021 11.47 In testa al gruppo la Team Bike Exchange. Il ritardo del plotone si attesta intorno a 1’30”. 11.42 I ciclisti hanno superato i 17 km del Passo Resia. 11.37 Ricordiamo la composizione del gruppo dei 15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 11.57 Isono rientrati nel territorio italiano mentre ilinsegue a 2?. 11.52 Ilall’inseguimento degli attaccanti. Km 61 – 1.40 of advantage for the 15 escapees.#TotA #oftheUphill pic.twitter.com/0IUyHIA4g5 —of The(@of The) April 21, 2021 11.47 In testa alla Team Bike Exchange. Il ritardo delsi attesta intorno a 1’30”. 11.42 I ciclisti hanno superato i 17 km del Passo Resia. 11.37 Ricordiamo la composizione deldei 15 ...

Advertising

JohnPoulsen6 : RT @NoemiBlonde: SEGUIMI SU INSTAGRAM X ESSER SEMPRE AGGIORNATO SULLE MIE LIVE E I MIEI TOUR - NoemiBlonde : SEGUIMI SU INSTAGRAM X ESSER SEMPRE AGGIORNATO SULLE MIE LIVE E I MIEI TOUR - outsidebby : RT @tigvtrope: PERCHÉ DICONO TUTTI CHE LHH È L'ERA MIGLIORE QUANDO ESISTE HARRY DURANTE IL LIVE ON TOUR - Relics_Live : Nuovo articolo: THE SISTERS OF MERCY: tour rinviato al 2022 - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps Imst-Naturno in DIRETTA: il gruppo per il momento non lascia spazio ai fuggitivi - #Imst-Nat… -