LIVE Berrettini-Cecchinato | ATP Belgrado in DIRETTA | Djokovic-Kwon non prima delle ore 16 30

(Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Il match tra il serbo Novak, numero 1 del seeding, ed il sudcoreano Soonwooinizierà nonore 16.30. A seguire il derby tra Matteoe Marco. LADI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME DALLE 11.00 ProgrammaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel derby azzurro tra Matteoe Marco, valido per il secondo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di. Era questa la speranza dei tifosi italiani alla vigilia, che si potesse è concretizzata ...

Questa volta, tuttavia, a partire favorito sarà. SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena nella giornata odierna di mercoledì 21 aprile , come terzo match ...Questa la programmazione: mercoledì 21 aprile -(alle ore 16 circa): CECCHINATO c.giovedì 22 aprile - differita alle ore 01.00 ed alle ore 03.00 venerdì 23 aprile - differita alle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Il match tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del seeding, ed il sudcoreano Soonwoo Kwon inizierà non prima delle ore 16.30. A seguire il derby tra Mat ...Terzo giorno di match all'ATP Barcellona 2021. Quattro italiani ancora in gara, oggi tre azzurri in campo (domani gioca Sinner). Segui il live.