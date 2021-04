**Superlega: terminata riunione dei 12 club** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Si è conclusa poco fa la riunione d'urgenza tra i 12 club fondatori della Superlega, dopo la rinuncia da parte del Manchester City. Durante l'incontro il Chelsea ha espresso i suoi dubbi e la possibilità di seguire il City che ha invece confermato che lascerà la Superlega. Al momento invece l'Atletico Madrid sarebbe intenzionato ad andare avanti come anche il Barcellona che però attenderebbe l'assemblea dei soci per la decisione definitiva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Si è conclusa poco fa lad'urgenza tra i 12 club fondatori della Superlega, dopo la rinuncia da parte del Manchester City. Durante l'incontro il Chelsea ha espresso i suoi dubbi e la possibilità di seguire il City che ha invece confermato che lascerà la Superlega. Al momento invece l'Atletico Madrid sarebbe intenzionato ad andare avanti come anche il Barcellona che però attenderebbe l'assemblea dei soci per la decisione definitiva.

