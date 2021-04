Mancini sulla Superlega: «Spero in una soluzione che tuteli il futuro del calcio» (Di martedì 20 aprile 2021) Anche Roberto Mancini ha detto la sua sulla nascita della Superlega Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della nascita della Superlega. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Sto seguendo quello che accade. Mi auguro solo che si possa trovare una soluzione per tutelate il futuro del calcio a tutti i livelli». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Anche Robertoha detto la suanascita dellaRoberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della nascita della. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Sto seguendo quello che accade. Mi auguro solo che si possa trovare unaper tutelate ildela tutti i livelli». L'articolo proviene daNews 24.

