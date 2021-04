Al via Monaco 360, il padiglione del Principato per Expo Dubai 2020 (Di martedì 20 aprile 2021) In occasione della prossima Expo Dubai 2020, che avrà luogo dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, il Principato di Monaco ha scelto di presentare le molteplici sfaccettature della sua identità con un padiglione, denominato Monaco 360. La struttura è ispirata alla celebre Rocca, punto panoramico conosciuto con il nome monegasco di Le Rocher, dove sorge il Palazzo dei Principi. La Città-stato monegasca ha celebrato la conclusione dei lavori lo scorso 28 marzo alla presenza del Ministro di Stato monegasco Pierre Dartout. Sono intervenuti anche il Commissario Generale del padiglione di Monaco Albert Croesi e HE Reem Al Hashemi, Ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti e Direttore Generale di Expo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 aprile 2021) In occasione della prossima, che avrà luogo dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, ildiha scelto di presentare le molteplici sfaccettature della sua identità con un, denominato360. La struttura è ispirata alla celebre Rocca, punto panoramico conosciuto con il nome monegasco di Le Rocher, dove sorge il Palazzo dei Principi. La Città-stato monegasca ha celebrato la conclusione dei lavori lo scorso 28 marzo alla presenza del Ministro di Stato monegasco Pierre Dartout. Sono intervenuti anche il Commissario Generale deldiAlbert Croesi e HE Reem Al Hashemi, Ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti e Direttore Generale di...

