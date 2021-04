Tra Benevento e Genoa ‘balla’ un bottino di 10 punti (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dieci punti bruciati in diciannove gare. Tanti ne ha persi il Benevento dal Genoa rispetto alla partita di andata che vide i giallorossi vittoriosi al Vigorito grazie alle reti di Insigne e Sau. Quel ko portò tra l’altro i grifoni all’esonero di Rolando Maran, protagonista di un avvio di stagione tutt’altro che esaltante. Il Genoa nelle prime tredici giornate aveva conquistato soltanto 7 punti, dall’arrivo di Ballardini ne ha messi insieme ben 25, score che non vale attualmente la salvezza ma che fa risultare l’obiettivo ben più vicino. La situazione vede ora il Genoa a quota 32 e il Benevento a quota 30, distanziato di due lunghezze. All’epoca, dopo quel successo, erano però i giallorossi a vantare un vantaggio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Diecibruciati in diciannove gare. Tanti ne ha persi ildalrispetto alla partita di andata che vide i giallorossi vittoriosi al Vigorito grazie alle reti di Insigne e Sau. Quel ko portò tra l’altro i grifoni all’esonero di Rolando Maran, protagonista di un avvio di stagione tutt’altro che esaltante. Ilnelle prime tredici giornate aveva conquistato soltanto 7, dall’arrivo di Ballardini ne ha messi insieme ben 25, score che non vale attualmente la salvezza ma che fa risultare l’obiettivo ben più vicino. La situazione vede ora ila quota 32 e ila quota 30, distanziato di due lunghezze. All’epoca, dopo quel successo, erano però i giallorossi a vantare un vantaggio ...

Tra Benevento e Genoa 'balla' un bottino di 10 punti anteprima24.it Genoa, Zappacosta in gruppo: le ultime Genoa: le ultime in vista del Benevento. La notizia principale di giornata in casa Genoa riguarda sicuramente le condizioni di Davide Zappacosta. Uscito malconcio nella sfida con ...

