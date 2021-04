Milner contro la Super League: «Non mi piace, spero non diventi realtà» (Di lunedì 19 aprile 2021) James Milner si unisce alla schiera di calciatori contro la Super League: ecco le parole del centrocampista del Liverpool James Milner si unisce alla schiera dei calciatori contro la Super League: dopo le dichiarazioni di Herrera, Andrea Consigli e Luis Alberto, arrivano le parole del centrocampista del Liverpool dopo la gara contro il Leeds. «A me la Super League non piace e spero vivamente che non diventi realtà», parole abbastanza chiare di Milner tenendo conto che il Liverpool fa parte dei 12 club fondatori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Jamessi unisce alla schiera di calciatorila: ecco le parole del centrocampista del Liverpool Jamessi unisce alla schiera dei calciatorila: dopo le dichiarazioni di Herrera, Andrea Consigli e Luis Alberto, arrivano le parole del centrocampista del Liverpool dopo la garail Leeds. «A me lanonvivamente che non», parole abbastanza chiare ditenendo conto che il Liverpool fa parte dei 12 club fondatori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

