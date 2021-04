Aiello è stato arrestato? Tutta colpa de Le Iene: lo scherzo diventa virale (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aiello arrestato? La notizia si diffonde sul web, ma si tratta di uno scherzo: Le Iene colpiscono ancora una volta. Aiello è stato arrestato? Sul blog di Giuseppe Porro appare la notizia incredibile che riguarda il cantante che, solo un mese fa, ha partecipato a Sanremo. Si tratterebbe proprio dell’artista interprete di Ora, il brano Leggi su youmovies (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.arre? La notizia si diffonde sul web, ma si tratta di uno: Lecolpiscono ancora una volta.arre? Sul blog di Giuseppe Porro appare la notizia incredibile che riguarda il cantante che, solo un mese fa, ha partecipato a Sanremo. Si tratterebbe proprio dell’artista interprete di Ora, il brano

Gnessy_00 : RT @Ri_Ghetto: Nel giro di un'ora su Twitter: Aiello arrestato per droga, Aiello in realtà non era il cantante ma il nome di una città in c… - ChiaraDilo : State sereni che #Aiello non è stato arrestato,è una bufala - ChiaraBary : Ho letto di Aiello e mi son presa un colpo, ci sarei rimasta male se fosse stato vero ?? - HoUnNomeCorto : Quindi Aiello è stato arrestato, però non Aiello Aiello ma Aiello paese, ma in realtà siamo stati trollati dalle Iene. Tutto meraviglioso - Marthaf95 : RT @amaricord: NO SCUSATE MA IN CHE SENSO AIELLO È STATO ARRESTATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI MI SENTO MALISSIMO… -