Mara Venier pronta per la prossima avventura: la soffiata del collega (Di domenica 18 aprile 2021) Mara Venier rimane una delle conduttrici più amate in casa Rai. Nelle ultime ore tante le voci che riguardano il suo futuro professionale La conduttrice veneziana sta conducendo alla grande… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)rimane una delle conduttrici più amate in casa Rai. Nelle ultime ore tante le voci che riguardano il suo futuro professionale La conduttrice veneziana sta conducendo alla grande… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IlContiAndrea : Mara Venier e le lezioni di Instagram a Sabrina Ferilli #domenicain - VinMasciali : RT @darveyfeels_: anche noi vogliamo vedere Mara Venier, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi insieme, preferibilmente sul palco dell’Ariston… - peppe844 : #DomenicaIn Mara Venier apre Domenica In in lacrime: 'È morta Carmela siamo affranti' - zazoomblog : “E’ sempre stata con me”. Lutto per Mara Venier l’annuncio è avvenuto tra le lacrime in diretta. Di chi si tratta -… - MrGioGio77 : Domenica In di Mara Venier rimane l’appuntamento più godibile del fine settimana per antonomasia. Fatevene una ragione. #DomenicaIn -