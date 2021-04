Lautaro indispensabile per l' Inter | 30 su 30 e a fine stagione sarà rinnovo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro indispensabile

Fcinternews.it

Basti pensare che i giocatori dell'Inter, fatta eccezione per Hakimi e a volte, raramente ... la squadra si spegne, e l'emblema di tutto ciò è Lukaku, l', insostituibile Lukaku. L ...INTER (3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (92 Vecino), Brozovic, Eriksen (61 Gagliardini), Young (71 Darmian); Lukaku,(71 Sanchez). A disposizione: ...Il centravanti argentino, come pochissimi altri colleghi, è sceso in campo 30 volte su 30 in campionato segno evidente di come Antonio Conte abbia una grande considerazione di lui e che la gestione ...Lautaro Martinez è diventato indispensabile per l'Inter e per Antonio Conte. E domenica si prepara a fare tappa a Napoli, nello stadio ora intitolato al leggendario connazionale ...