Game of Thrones, 10 anni fa andava in onda la prima puntata: che fine hanno fatto gli attori? Il 17 aprile del 2011, esattamente 10 anni fa, andava in onda sul canale HBO Game of Thrones, una delle serie più seguite negli ultimi anni. Nata come adattamento televisivo del ciclo di libri Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin, Game of Thrones ha schiacciato il rivale di carta, attirando un numero record di telespettatori, di gran lunga superiore ai lettori dei romanzi. 8 stagioni, 73 episodi, spalmati in 7 anni

Ultime Notizie dalla rete : Game Thrones Game of Thrones: Machiavelli sul piccolo schermo Per celebrare il decennale della messa in onda di Game of Thrones (17 aprile 2011), HBO, la rete americana che ha saputo trasformare una serie di romanzi fantasy (il ciclo, ancora incompiuto, di George R. R. Martin A Song of Ice and Fire ) nel più ...

Aquaman: Pilou Asbaek, star di Game of Thrones, entra nel cast del sequel Dal mondo di Game of Thrones a quello della DC il passo è breve. Pilou Asbaek , noto per aver interpretato il perfido Euron Greyjoy nella serie targata HBO, si è unito al cast del sequel di Aquaman . La notizia è ...

Il Trono di Spade - The Iron Anniversary su Sky e NOW celebra i dieci anni trascorsi dal primo episodio trasmesso da HBO di Game of Thrones A questo anniversario, dal 16 al 23 aprile 2021, Sky propone "Sky Atlantic Maratone - Il Trono Di Spade: The Iron Anniversary", un canale (il 111 di Sky) interamente dedicato alla saga. Trasmette tutt ...

Il Trono di spade compie 10 anni. Dove vederlo (o rivederlo) Il 17 aprile 2011 andava in onda il primo episodio di Game of Thrones negli Stati Uniti. Maratona ed eventi speciali su Sky in occasione dell'anniversario ...

