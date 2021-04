Cessione Inter: novità molto importanti in arrivo (Di domenica 18 aprile 2021) La Cessione Inter è uno degli argomenti che mantiene vivo il mercato. I nerazzurri attendono di chiudere il campionato, vincere lo scudetto e concentrarsi sulla questione relativa al ripianamento dei debiti. Nelle scorse settimane si era parlato di una Cessione del club. Interessati due fondi d’investimento Internazionali. La più importante e accreditata era la BC L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Arturo Vidal a un passo dall’Inter, a giorni si può chiudere Calciomercato Inter, Alonso un occasione d’oro Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su IG Notizie Calciomercato Serie A del 27 Giugno 2020 La Sampdoria ha ufficializzato Balde Diao Keità in prestito Probabili ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 18 aprile 2021) Laè uno degli argomenti che mantiene vivo il mercato. I nerazzurri attendono di chiudere il campionato, vincere lo scudetto e concentrarsi sulla questione relativa al ripianamento dei debiti. Nelle scorse settimane si era parlato di unadel club.essati due fondi d’investimentonazionali. La più importante e accreditata era la BC L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Arturo Vidal a un passo dall’, a giorni si può chiudere Calciomercato, Alonso un occasione d’oro Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su IG Notizie Calciomercato Serie A del 27 Giugno 2020 La Sampdoria ha ufficializzato Balde Diao Keità in prestito Probabili ...

Advertising

XanZar10 : @MTibete Non sono convinta che ci sarà l'abbassamento del monte ingaggio, anzi. SE veramente avremmo uno sponsor nu… - Max_Alle : RT @WazzaFit: 75 giorni alla scadenza del contratto dell’unico patrimonio importante di casa Milan e secondo la stampa italiana il problema… - _intermagazine : Inter, idee chiare su Barella: no alla cessione si al rinnovo. E per la fascia da capitano è sfida a Skriniar - Cosma74 : RT @WazzaFit: 75 giorni alla scadenza del contratto dell’unico patrimonio importante di casa Milan e secondo la stampa italiana il problema… - WazzaFit : 75 giorni alla scadenza del contratto dell’unico patrimonio importante di casa Milan e secondo la stampa italiana i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Inter Napoli, tifosi stregati dopo la partita: Prendiamolo subito I soldi provenienti dalla cessione dello spagnolo sarebbero reinvestiti subito sul talentuoso ... Sul giocatore, infatti, c'è anche l'Inter e l'interesse dei nerazzurri non aiuta a far abbassare il ...

Napoli - Inter, derby per Emerson: il pupillo di Mancini vuole la Serie A ...dicasi per l'Inter che ha trovato la quadratura del cerchio poi sugli esterni. Ma il terzino dei Blues può essere un affare tra qualche mese visto che lui e il club inglese cercheranno una cessione ...

Cessione Inter: novità molto importanti in arrivo Webmagazine24 CdS - Napoli-Inter, l'unico dubbio di Conte è a sinistra: c’è Darmian in pole Anche secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione in vista di Napoli. Nessun dubbio nella parte destra del campo dove si rivedono dal 1' sia Hakimi che Barella, al r ...

Calciomercato Roma, il Psg ci ripensa | Futuro in bilico Nel prossimo calciomercato della Roma saranno diversi i movimenti che la dirigenza dovrà operare anche per quanto riguarda le cessioni.

I soldi provenienti dalladello spagnolo sarebbero reinvestiti subito sul talentuoso ... Sul giocatore, infatti, c'è anche l'e l'interesse dei nerazzurri non aiuta a far abbassare il ......dicasi per l'che ha trovato la quadratura del cerchio poi sugli esterni. Ma il terzino dei Blues può essere un affare tra qualche mese visto che lui e il club inglese cercheranno una...Anche secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione in vista di Napoli. Nessun dubbio nella parte destra del campo dove si rivedono dal 1' sia Hakimi che Barella, al r ...Nel prossimo calciomercato della Roma saranno diversi i movimenti che la dirigenza dovrà operare anche per quanto riguarda le cessioni.