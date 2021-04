Dayane Mello stuzzica Giulia Salemi e le fa una domanda piccante su Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi dalle 19, Mediaset Play ha pubblicato la prima puntata di Salotto Salemi, il format condotto da Giulia Salemi (nato da una sua idea). Al suo fianco, la prima ospite che abbiamo trovato è stata Dayane Mello che le ha fatto una domanda particolarmente piccante con protagonista Pierpaolo Pretelli. Dayane Mello stuzzica Giulia Salemi e le fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi dalle 19, Mediaset Play ha pubblicato la prima puntata di Salotto, il format condotto da(nato da una sua idea). Al suo fianco, la prima ospite che abbiamo trovato è statache le ha fatto unaparticolarmentecon protagonistae le fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

