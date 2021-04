Inter, a giugno ritorna Vanheusden: deciderà Conte se rimarrà o andrà via di nuovo (Di giovedì 15 aprile 2021) Zinho Vanheusden pronto al ritorno all’Inter Primi movimenti di mercato in vista dell’estate. In casa Inter è ormai certo il ritorno alla base di Zinho Vanheusden. Il difensore belga, sta tornando all’attività agonistica dopo aver fatto i conti con l’ennesimo infortunio della sua giovane carriera, verrà valutato da Antonio Conte e non è da escludere un prolungamento del prestito allo Standard Liegi. “A meno che, visto l’infortunio, l’Inter non cerchi di prolungare i tempi con lo Standard, per permettere al giocatore di trovare altro spazio e giocare. Va tenuto conto, però, che a fine stagione l’Inter saluterà alcuni giocatori in difesa: non è quindi da escludere che il belga torni comunque alla corte di Antonio Conte per essere valutato come ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Zinhopronto al ritorno all’Primi movimenti di mercato in vista dell’estate. In casaè ormai certo il ritorno alla base di Zinho. Il difensore belga, sta tornando all’attività agonistica dopo aver fatto i conti con l’ennesimo infortunio della sua giovane carriera, verrà valutato da Antonioe non è da escludere un prolungamento del prestito allo Standard Liegi. “A meno che, visto l’infortunio, l’non cerchi di prolungare i tempi con lo Standard, per permettere al giocatore di trovare altro spazio e giocare. Va tenuto conto, però, che a fine stagione l’saluterà alcuni giocatori in difesa: non è quindi da escludere che il belga torni comunque alla corte di Antonioper essere valutato come ...

