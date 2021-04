Hamilton | ' La sfida con Verstappen e Red Bull è entusiasmante E vogliamo vincerla'

(Di giovedì 15 aprile 2021) 'Io e Max come nelle grandi sfide del passato? Chissà. Spero siaper i fan, che sia sempre divertente. Ho già lottato in passato contro altri avversari duramente, tipo Vettel, voglio ...

Pacchetto Red Bull ?conferma: 'Il risultato è stato positivo - ha detto il sette volte iridato - ho ancora belle sensazioni. Certo come weekend è stato difficile, è evidente come la Red ...... "Come pista, Imola è unamolto diversa da quella del Bahrain: è un tracciato dove si può ... di Lewisper noi è emozionante avere una sfida così da vincere". Interrogato su che piega possa prendere la sua rivalità con Verstappen, Hamilton ci è andato cauto: "Siamo solo alla seconda gara ...Il Gran Premio dell’Emilia Romagna rappresenta in programma questo fine settimana sul circuito di Imola per la Formula 1 soprattutto il secondo round del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il ...