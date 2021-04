(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –70, 15e 3 collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia Capraro disono indomiciliare e sociale fino al 26 aprile prossimo e le attività didattiche di diverse classi proseguiranno in Dad. La disposizione emanata dalla Asl Napoli 2 Nord si è resa necessaria dopo alcuni casi di contagio da Coronavirus riscontrati tra, insegnanti e collaboratori. E’ stata disposta la sanificazione dell’intero plesso scolastico che ospita tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’isola; è frequentata da 900 studenti. Anche a, come ad Ischia e Capri, era stata prevista la vaccinazione di massa della popolazione poi rinviata per le ...

Advertising

fabio63c5 : RT @mattinodinapoli: Procida, positivi al Covid 70 bambini e 15 docenti: scuole chiuse e Dad - rep_napoli : Covid: a Procida oltre 70 bimbi e 15 docenti in isolamento [aggiornamento delle 10:09] - luigi461970 : RT @mattinodinapoli: Procida, positivi al Covid 70 bambini e 15 docenti: scuole chiuse e Dad - damatoalfonso : RT @mattinodinapoli: Procida, positivi al Covid 70 bambini e 15 docenti: scuole chiuse e Dad - anteprima24 : ** #Covid, a #Procida oltre 70 bambini e 15 #Docenti in #Isolamento ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Procida

... ha annunciato, rispetto alle somministrazioni dei vaccini anti- 19, che dopo gli over 80 l'... Ischia eal fine di agevolare il turismo estivo. Come Fratelli d'Italia Sannio non ...E anche sull'ipotesi delle isole Capri, Ischia e- free, il titolare del "San Pietro" ha le idee chiare: "Non farei una questione chi prima chi dopo, l'importante è vaccinare tutti e ...Oltre 70 bambini, 15 docenti e 3 collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia Capraro di Procida sono in isolamento domiciliare e sociale fino al 26 aprile prossimo e le ...Procida (Na) – Oltre 70 bambini, 15 docenti e 3 collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia Capraro di Procida sono in isolamento domiciliare e sociale fino al 26 aprile prossimo e le attività ...