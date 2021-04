La Dad, gli specchi dei prof e i neuroni-specchio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il problema non è Draghi, sono i neuroni-specchio. “Da remoto i neuroni-specchio non si attivano, i bimbi non si relazionano e si rintronano…”. Così, svincolando sull'empatia e sui processi neurologici mozzati, la mia amica preside Paola Ebranati, già inviata speciale e visiting professor del ministero dell'Istruzione a Philadelfia giustifica il rincoglionimento dei miei figli dinnanzi alla Dad. Lo dice la Paola, ma lo dica anche la tv. Boh, saranno anche i neuroni specchio. Ma non sono soltanto i miei figli che durante le lezioni di didattica a distanza indossano il cuffione come i concorrenti dei vecchi quiz di Mike Bongiorno e tentano di rimanere svegli mentre le maestre e i prof si accaniscono su quei fragili corpi. Il Covid sta proponendo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il problema non è Draghi, sono io. “Da remoto io non si attivano, i bimbi non si relazionano e si rintronano…”. Così, svincolando sull'empatia e sui processi neurologici mozzati, la mia amica preside Paola Ebranati, già inviata speciale e visitingessor del ministero dell'Istruzione a Philadelfia giustifica il rincoglionimento dei miei figli dinnanzi alla Dad. Lo dice la Paola, ma lo dica anche la tv. Boh, saranno anche io. Ma non sono soltanto i miei figli che durante le lezioni di didattica a distanza indossano il cuffione come i concorrenti dei vecchi quiz di Mike Bongiorno e tentano di rimanere svegli mentre le maestre e isi accaniscono su quei fragili corpi. Il Covid sta proponendo nel ...

Advertising

nicolopasinetti : È infattibile fare lezione in dad con la profe a scuola con il resto della classe. Il computer è vecchissimo e la c… - mitch_idialee : comunque prendere gli appunti dalle note del telefono in dad mi ha salvato la vita - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Gli studenti del liceo Candiani tornano in classe, il sostegno dei genitori: “Riperendetevi il futuro” - AretusaMoro : @Valenti63339244 Ti prego, non me ne parlare... Da oggi noi siamo in DAD. Perchè una delle mamme decerebrate della… - Alessan12330170 : @anncapo1 @aledavenia E che dire di una prof di un famoso liceo linguistico romano che interroga gli alunni di quin… -