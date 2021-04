Sonego-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Lorenzo Sonego dovrà vedersela con Alexander Zverev, in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L’azzurro ha sconfitto Marton Fucsovics all’esordio, offrendo seguito al successo in Sardegna, e dovrà proporre il meglio del proprio tennis contro l’insidioso teutonico. Dal canto suo, Zverev esordirà dopo un bye al primo turno e tenterà di partire con il piede giusto. La sfida si svolgerà mercoledì 14 aprile, con orario attualmente da definire ufficialmente. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 204 o 205), con live streaming disponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con annessi ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Lorenzodovrà vedersela con Alexander, in occasione del secondo turno deldi. L’azzurro ha sconfitto Marton Fucsovics all’esordio, offrendo seguito al successo in Sardegna, e dovrà proporre il meglio del proprio tennis contro l’insidioso teutonico. Dal canto suo,esordirà dopo un bye al primo turno e tenterà di partire con il piede giusto. La sfida si svolgerà mercoledì 14 aprile, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 204 o 205), con livedisponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con annessi ...

