Benno Neumair lascia l'isolamento: in carcere con altri due killer (Di martedì 13 aprile 2021) . Benno Neumair ha abbandonato l'isolamento ed è stato spostato in una cella del carcere di Bolzano con altri due killer noti alle cronache. I due sono Johannes Beutel e Lukas Oberhauser, accusati di aver ucciso rispettivamente la moglie nel 2018 e una ragazza nel 2020 dopo aver ricevuto un ordine restrittivo per diversi episodi di stalking. Benno Neumair, dopo aver confessato l'omicidio dei genitori ed aver raccontato agli inquirenti di averne gettato i corpi nel fiume, nel tentativo di non far rinvenire i cadaveri, è ora in carcere con altri due omicidi noti alle cronache. Il 30enne non è più in regime di isolamento e si trova in cella nel carcere di Bolzano con Johannes Beutel, condannato a 30 anni ...

