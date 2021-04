Vangelo di lunedì 12 aprile | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nascere di nuovo è lasciare che lo Spirito Santo entri in noi e che sia lui a guidarci, dandogli la libertà di operare in noi Riflessioni dide LadiQuestoci apre a delle domande e Gesù ci dà delle risposte. Ci dice che essere cristiani non è solo compiere L'articolo proviene da Ladi

Ildi oggi12 Aprile 2021 Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Dalsecondo Giovanni Gv 3,1 - 8 Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, ...Molina invita quindi tutte le comunità sabato 24, domenica 25 e26 luglio, ad offrire la ... decisioni e opera che in coscienza ritiene possano contribuire all'annuncio del, all'...