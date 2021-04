Uomini e Donne, la settimana: liti, baci e addii (Di lunedì 12 aprile 2021) Il racconto dei momenti più importanti della settimana appena trascorsa del dating show di Canale 5. Dall’acceso litigio tra Eugenia e Federica, passando per il primo bacio tra Isabella e Biagio, fino all’uscita dallo studio di Martina. Le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone, Eugenia e Federica, litigano animatamente per delle critiche di Federica nei confronti di Eugenia. Il primo bacio tra Isabella e Biagio, ma l’elegante dama del trono over vuole concedersi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) Il racconto dei momenti più importanti dellaappena trascorsa del dating show di Canale 5. Dall’accesogio tra Eugenia e Federica, passando per il primoo tra Isabella e Biagio, fino all’uscita dallo studio di Martina. Le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone, Eugenia e Federica,gano animatamente per delle critiche di Federica nei confronti di Eugenia. Il primoo tra Isabella e Biagio, ma l’elegante dama del trono over vuole concedersi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

poliziadistato : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Il Presidente #Mattarella 'Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno… - luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - Roberto_Fico : Grazie alle donne e agli uomini della @poliziadistato che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loro la… - FabioPandiscia : New post in Formae Mentis: I segreti, le origini e le gioie del sesso Il sesso è concepito in modo molto diverso d… - half_blade : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… -