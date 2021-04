Gli effetti positivi dell’esercizio fisico sul cervello (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli effetti benefici dell’esercizio fisico sul cervello sono innegabili e soprattutto, possono mettersi in modo a qualsiasi età, vediamo come. Dietro la massima “mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano) c’è sempre stata una grande verità. Ce lo continuano a confermare i ricercatori che già da anni evidenziano gli effetti benefici dell’esercizio fisico sul cervello. Basti pensare che più volte è stata, infatti, messa in luce la correlazione tra l’attività fisica e la produzione di nuove cellule nervose. Vediamo che genere di attività fisica nello specifico riesce a fornire i maggiori benefici al nostro cervello. Corsa o sollevamento pesi? Uno studio condotto tramite la collaborazione dell’Università di Jyväskylä in ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021) Glibeneficisulsono innegabili e soprattutto, possono mettersi in modo a qualsiasi età, vediamo come. Dietro la massima “mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano) c’è sempre stata una grande verità. Ce lo continuano a confermare i ricercatori che già da anni evidenziano glibeneficisul. Basti pensare che più volte è stata, infatti, messa in luce la correlazione tra l’attività fisica e la produzione di nuove cellule nervose. Vediamo che genere di attività fisica nello specifico riesce a fornire i maggiori benefici al nostro. Corsa o sollevamento pesi? Uno studio condotto tramite la collaborazione dell’Università di Jyväskylä in ...

