Serie A, le partite di domenica 11 aprile. Classifica: Inter in vetta a +11 (Di domenica 11 aprile 2021) L' Inter prosegue la sua corsa scudetto. Dopo i risultati degli anticipi del sabato che hanno visto vincere Milan , Spezia e Torino , le partite domenicali della 30esima giornata di Serie A si aprono ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) L'prosegue la sua corsa scudetto. Dopo i risultati degli anticipi del sabato che hanno visto vincere Milan , Spezia e Torino , leli della 30esima giornata diA si aprono ...

Advertising

OptaPaolo : 10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le pr… - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata - enrico_gasta : RT @verok_cal: Da questo tweet l'Atalanta ha giocato 21 partite di Serie A collezionando 14 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte per un totale… - flamanc24 : RT @laziopage: ???? Sergej Milinkovic-Savic ha raggiunto con 9 partite ancora da giocare il suo record di gol+assist (15) in Serie A con la L… - MilanWorldForum : Serie A: la classifica al termine delle partite della domenica QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Fiorentina - Atalanta 2 - 3, gol e highlights. Doppio Zapata e Ilicic, Gasperini vince ancora ... Amrabat (F), Milenkovic (F) Quarto successo di fila, 8 vittorie nelle ultime 9 partite di ... Resta vivissima la corsa alla Champions in Serie A, bagarre dove non manca la Dea attesa dal big match nel ...

Serie A oggi: partite in diretta. Classifica: Inter in vetta a +11 L' Inter prosegue la sua corsa scudetto. Dopo i risultati degli anticipi del sabato che hanno visto vincere Milan , Spezia e Torino , le partite domenicali della 30esima giornata di serie A si aprono proprio con il successo per 1 - 0 dei nerazzurri di Conte contro il Cagliari . L'eroe del giorno è Darmian che al 77', su assist di ...

Serie A, le partite di domenica 11 aprile. Classifica: Inter in vetta a +11 QUOTIDIANO.NET Lucchese-Livorno finisce 0-0 Lucca, 11 aprile 2021 - Si gioca Lucchese-Livorno, derby decisivo per la corsa verso la salvezza alla quart'ultima giornata del campionato di Serie C girone A ... nessun tiro in porta da entrambe le ...

Venezia, Zanetti: "Successo ineccepibile. Se vogliamo qualcosa ce l'andiamo a prendere" In queste ultime due partite abbiamo messo in campo prestazioni di alto livello ... altre volte no. Noi siamo lassù insieme agli squadroni che si stanno giocando la Serie A, vogliamo giocarci le ...

... Amrabat (F), Milenkovic (F) Quarto successo di fila, 8 vittorie nelle ultime 9di ... Resta vivissima la corsa alla Champions inA, bagarre dove non manca la Dea attesa dal big match nel ...L' Inter prosegue la sua corsa scudetto. Dopo i risultati degli anticipi del sabato che hanno visto vincere Milan , Spezia e Torino , ledomenicali della 30esima giornata diA si aprono proprio con il successo per 1 - 0 dei nerazzurri di Conte contro il Cagliari . L'eroe del giorno è Darmian che al 77', su assist di ...Lucca, 11 aprile 2021 - Si gioca Lucchese-Livorno, derby decisivo per la corsa verso la salvezza alla quart'ultima giornata del campionato di Serie C girone A ... nessun tiro in porta da entrambe le ...In queste ultime due partite abbiamo messo in campo prestazioni di alto livello ... altre volte no. Noi siamo lassù insieme agli squadroni che si stanno giocando la Serie A, vogliamo giocarci le ...