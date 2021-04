Covid: giudice Giorgianni, 'comprendo amarezza Gratteri, non gli chiederei più prefazione libro' (Di sabato 10 aprile 2021) Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "Leggo l'intervista al Procuratore Nicola Gratteri realizzata oggi da Repubblica, in cui lo stesso dichiara che non riscriverebbe la prefazione al libro 'Strage di Stato' e condivido le due ragioni da lui indicate, cioè l'incredibile strumentalizzazione e l'inasprimento degli animi conseguente al battage mediatico. Infatti, quando gli palesai la possibilità di scrivere la prefazione al libro, non potevo neppure lontanamente immaginarmi tanto clamore gravitante intorno a contenuti inesistenti del libro e, per le stesse ragioni, non chiederei più al dottor Gratteri di scrivere la prefazione, pur avendo molto apprezzato la sua pertinente analisi". Lo ha detto all'Adnkronos il giudice Angelo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "Leggo l'intervista al Procuratore Nicolarealizzata oggi da Repubblica, in cui lo stesso dichiara che non riscriverebbe laal'Strage di Stato' e condivido le due ragioni da lui indicate, cioè l'incredibile strumentalizzazione e l'inasprimento degli animi conseguente al battage mediatico. Infatti, quando gli palesai la possibilità di scrivere laal, non potevo neppure lontanamente immaginarmi tanto clamore gravitante intorno a contenuti inesistenti dele, per le stesse ragioni, nonpiù al dottordi scrivere la, pur avendo molto apprezzato la sua pertinente analisi". Lo ha detto all'Adnkronos ilAngelo ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: giudice Giorgianni, 'comprendo amarezza Gratteri, non gli chiederei più prefazione libro' (3)... - TV7Benevento : Covid: giudice Giorgianni, 'comprendo amarezza Gratteri, non gli chiederei più prefazione libro' (2)... - TV7Benevento : Covid: giudice Giorgianni, 'comprendo amarezza Gratteri, non gli chiederei più prefazione libro'... - Isabeau70786095 : @bigpulce Alla fine finisce che se chiedi i danni il giudice ti dirà che dovevi stare aperto perché i DPCM sono e r… - Pixty3 : RT @WCostituzione: 25. Giudice Giorgianni: esposto all'Aia per crimini contro l'umanità da lockdown e nei #lockdown -