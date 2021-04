Lazio | scatta la bolla per i giocatori dopo la positività di Inzaghi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Simoneè positivo al Covid, la notizia è arrivata poche giorni fa e ha stravolto inevitabilmente anche la routine della squadra biancoceleste. Ora tutti i membri dello staff tecnico e isono ‘in’, cioè stanno limitando gli spostamenti al minimo per evitare contatti con l’esterno. L’unico contatto tra la squadra eè avvenuto martedì, prima di allora le feste pasquali hanno lasciato il campo di allenamento deserto. Casa-Formello-casa, e così via. Idellastanno azzerando gli spostamenti verso altri luoghi diversi da Formello. Oggi èto il primo giro di tamponi per tutti, ogni 48 ore iverranno sottoposti ai test, almeno fino a domenica mattina, giorno della sfida con il Verona. Al rientro ...

Casa-Formello-casa, e così via. I giocatori della Lazio stanno azzerando gli spostamenti verso altri luoghi diversi da Formello. Oggi è scattato il primo giro di tamponi per tutti, ogni 48 ore i giocatori verranno sottoposti ai test, almeno fino a domenica mattina, giorno della sfida con il Verona.