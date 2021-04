Ryanair meno perdite del previsto (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Ryanair chiuderà l’esercizio 2020-21 con una perdita netta leggermente inferiore rispetto alle previsioni e punterà quantomeno al break-even nel 2022, ritenendo che anche il prossimo esercizio non presenterà utili. In chiusura dell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021, la perdita risulta compresa tra gli 800 e gli 850 milioni di euro. I passeggeri trasportati sono stati 27,5 milioni contro i 149 milioni della precedente annualità. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –chiuderà l’esercizio 2020-21 con una perdita netta leggermente inferiore rispetto alle previsioni e punterà quantoal break-even nel 2022, ritenendo che anche il prossimo esercizio non presenterà utili. In chiusura dell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021, la perdita risulta compresa tra gli 800 e gli 850 milioni di euro. I passeggeri trasportati sono stati 27,5 milioni contro i 149 milioni della precedente annualità.

