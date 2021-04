IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdi 9 aprile 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 9 aprile 2021: Leggi anche: Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 anticipazioni: Cosimo accusa Umberto per la morte di Achille Ravasi Dopo essersi confidata con Salvatore (Emanuel Caserio), Gabriella (Ilaria Rossi) decide di consegnare la lettera di Arturo a suo marito Cosimo (Alessandro Cosentini) che, ovviamente, rimane senza parole! Dora (Mariavittoria Cozzella) ha avuto un colpo di fulmine per Nino (Luca Grispini) ma sembra che questo amore sia destinato a non sbocciare… Marcello (Pietro Masotti) non se la passa bene: la convocazione in Questura non fa presagire nulla di buono e lui mette al corrente Ludovica (Giulia Arena) della situazione. Umberto (Roberto ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 8 aprile 2021)puntata de Il5 di venerdì 9: Leggi anche: Il: Cosimo accusa Umberto per la morte di Achille Ravasi Dopo essersi confidata con Salvatore (Emanuel Caserio), Gabriella (Ilaria Rossi) decide di consegnare la lettera di Arturo a suo marito Cosimo (Alessandro Cosentini) che, ovviamente, rimane senza parole! Dora (Mariavittoria Cozzella) ha avuto un colpo di fulmine per Nino (Luca Grispini) ma sembra che questo amore sia destinato a non sbocciare… Marcello (Pietro Masotti) non se la passa bene: la convocazione in Questura non fa presagire nulla di buono e lui mette al corrente Ludovica (Giulia Arena) della situazione. Umberto (Roberto ...

