Monza, Donati ko: problema al ginocchio: Lo ha comunicato il club brianzolo che non ha però reso noti i tempi di re… - Monza: differenziato per Dany Mota e Gytkjaer, l'esito degli esami a Donati: Di seguito il report dell'allenamento… - Ascoli Calcio, da domani scatta il ritiro. Monza, per Donati sindrome della bandelletta - Qui Monza - Differenziato per Mota e Gytkjaer. Giunto l'esito degli esami di Donati

Ultime Notizie dalla rete : Monza Donati Monza, Donati ko: problema al ginocchio MONZA - Problema in difesa per Christian Brocchi e il suo Monza . A comunicare l'infortunio di Giulio Donati è stato lo stesso club brianzolo nel consueto report degli allenamenti, spiegando che gli esami medici effettuati sull'ex Lecce hanno rivelato una "...

Monza: differenziato per Dany Mota e Gytkjaer, l'esito degli esami a Donati Commenta per primo Di seguito il report dell'allenamento del Monza : Allenamento pomeridiano a Monzello, dove prosegue la preparazione della sfida di sabato ad ... gli esami a cui si è sottoposto Donati ...

