Libia: Draghi rientrato a P.Chigi da Libia, manifestanti ancora in piazza (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi è rientrato da pochi minuti a Palazzo Chigi, di ritorno da Tripoli, sua prima missione all'estero. Intanto a pochi passi dalla sede del governo, in piazza Montecitorio, va avanti il sit-in di protesta di diverse categorie di esercenti, dai ristoratori ai proprietari di palestre, che chiedono la riapertura delle attività. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

