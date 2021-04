Firenze, violenza sessuale: massaggiatore condannato va in carcere (Di martedì 6 aprile 2021) L'uomo, 43 anni, arrestato dai carabinieri, nel 2012, secondo l'accusa, avrebbe abusato di una studentessa universitaria adescata su Fb e poi abusata nella sua abitazione. Diceva, appunto, di essere un massaggiatore che doveva realizzare un video promozionale della sua attività L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) L'uomo, 43 anni, arrestato dai carabinieri, nel 2012, secondo l'accusa, avrebbe abusato di una studentessa universitaria adescata su Fb e poi abusata nella sua abitazione. Diceva, appunto, di essere unche doveva realizzare un video promozionale della sua attività L'articolo proviene daPost.

FIRENZE – Il tribunale di Firenze ha condannato, con sentenza definitiva, un massaggiatore di 43enne che dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale. L'uomo, arrestato dai carabinieri di Firenze, deve scontare in carcere 5 anni e mezzo di reclusione. I militari nel pomeriggio di Pasquetta hanno arrestato l'autore di due violenze sessuali.