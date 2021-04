Astrazeneca | Cavaleri Ema | “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare Valutare se i benefici restano superiori ai rischi per donne giovani”

(Di martedì 6 aprile 2021) Il rapportodiè “sempre a favore del”, ma ora è “sempre più difficile affermare” che non ci sia un “rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione” e “casi molto rari di coaguli del sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine“. A pochi giorni dal nuovo pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco sul siero della casa anglo-svedese, il responsabile vaccini Marcoconferma al Messaggero quali sono le conclusioni preliminari a cui gli esperti sono giunti dopo settimane di indagini sugli episodi di eventi avversi accertati in diversi Paesi Ue: “C’è un’associazione con il. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo”. Il motivo è che “tra i vaccinati c’è un numero di casi di...

Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo", dice Marco, responsabile della ...affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto fra la vaccinazione cone casi ......vaccino. 'Secondo me ormai possiamo dirlo, è chiaro che c'è un'associazione con il vaccino. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo'. Parla al Messaggero Marco, ...Aspettiamo altri dati, ma tre giovani donne della mia famiglia si sono vaccinate con Oxford AstraZeneca e io sono tranquillo”. Ciò nonostante l’Ema ha deciso di rivalutare per l’ennesima volta le ...È il vaccino AstraZeneca, su cui prosegue la verifica di farmacosorveglianza ... Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo”. Parla al Messaggero Marco Cavaleri, responsabile della ...