L'autocertificazione e quella falla nel sistema sulle intenzioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Nell'Italia delle nuove strette pasquali sono già due le sentenze che stanno facendo discutere per aver affermato che "non sussiste alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo, di 'dire la verità' sui fatti oggetto dell'autodichiarazione sottoscritta". Ma facciamo un salto indietro ed anche un po' di chiarezza... L'autocertificazione serve per giustificare uno spostamento che, secondo decreti legge e Dpcm, non sarebbe consentito. Sin dalla prima ondata è stato reso pubblico e divulgato "il modulo per L'autocertificazione" sui cui inserire, sotto responsabilità del dichiarante, i motivi che giustificano gli spostamenti. Nello specifico ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ciascun individuo è chiamato a dichiarare:le proprie generalità;di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso ...

