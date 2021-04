Usa, “Amazon costringe i dipendenti a fare pipì in bottiglie di plastica”. E la società si scusa. (Di domenica 4 aprile 2021) Negli Stati Uniti scoppia il caso Amazon dopo le accuse di Mark Pocan: “costringe i dipendenti a fare pipì in bottiglie di plastica”. Negli Stati Uniti tiene banco il caso Amazon, con l’azienda che ha ammesso che i loro autisti hanno avuto e probabilmente avranno problemi a trovare dei bagni durante i giri per le consegne e in alcuni casi sono stati costretti a fare pipì nelle bottiglie di plastica, una soluzione non proprio pratica ma decisamente rapida. In questo modo non si è costretti a fare deviazioni che rallenterebbero le consegne. Usa, le accuse ad Amazon: “Costringi gli impiegati a fare pipì in ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Negli Stati Uniti scoppia il casodopo le accuse di Mark Pocan: “indi”. Negli Stati Uniti tiene banco il caso, con l’azienda che ha ammesso che i loro autisti hanno avuto e probabilmente avranno problemi a trovare dei bagni durante i giri per le consegne e in alcuni casi sono stati costretti anelledi, una soluzione non proprio pratica ma decisamente rapida. In questo modo non si è costretti adeviazioni che rallenterebbero le consegne. Usa, le accuse ad: “Costringi gli impiegati ain ...

