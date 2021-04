Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione ancora una buona Pasqua da parte di Francesco spiagge deserte città con traffico zero nessuna passeggio Tra i monumenti scampagnata di Pasquetta annullate per il secondo anno la Pasqua e senza viaggi riunione di famiglia l’Italia è rotta per frenare la pandemia noi quelle più Severina territorio i controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero in Campania Puglia e Liguria divieto di spostamento nelle seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria Sardegna per i non residenti da martedì Veneto Marche La Provincia autonoma di Trento in arancione altro Stroppa peraltro è la volta dell’Olanda che ne sospende l’uso per tutte le età per evitare uno spreco di dosi la decisione dopo l’annuncio di sospendere l’uso del farmaco per gli ...