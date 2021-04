Risorto | chi è l’attore che interpreta Lucio | Tom Felton | la sua storia personale

Leggi su viagginews

(Di domenica 4 aprile 2021) Tomè conosciuto per il ruolo di Draco Malfoy:però hatoin “”, film perfetto per questo periodo. Quale film è il più azzeccato da vedere la sera di Pasqua? Probabilmente, pellicola del 2016 diretta da Kevin Reynolds. Il film infatti si ispira alladella resurrezione di Gesù così come è narrata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com