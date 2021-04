Molotov a Brescia contro centro vaccinale, indaga l'antiterrorismo (Di domenica 4 aprile 2021) Ieri il nuovo atto intimidatorio. Locatelli: 'Bisogna capire se c'è un disegno eversivo, troppi di noi sono ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 aprile 2021) Ieri il nuovo atto intimidatorio. Locatelli: 'Bisogna capire se c'è un disegno eversivo, troppi di noi sono ...

Advertising

ilpost : Sono state lanciate due bombe incendiarie contro un centro vaccinale di Brescia - Agenzia_Ansa : La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al magistrato dell'antiterrorismo Carlo Milanesi, in merito a… - Tg3web : Due molotov sono state lanciate questa mattina contro un centro vaccinale a Brescia. Un gesto sconcertante, su cui… - Fuser10314370 : Molotov a Brescia. E quale sarà mai la pista più battuta? Esatto, non si impara mai niente. O fanno gli gnorri. #brescia - manginobrioches : RT @bravimabasta: Molotov contro un centro vaccinale a Brescia. Vanno capiti: al sabato non c'è neanche un talk show su Rete 4. #3aprile -