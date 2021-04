UFC 262: Nate Diaz nella card dell’anno? (Di venerdì 2 aprile 2021) Ufficiale la main card di UFC 262: ritorna Nate Diaz nell’evento che si candida fortemente al titolo di “card of the year“. La UFC ha infatti ufficializzato nella giornata di ieri i 5 straordinari match della card numerata del mese di maggio. Inoltre, grandi novità per il mondo delle MMA italiane: cambio di avversario per Marvin Vettori in vista del suo match in programma per UFC on ABC del 10 aprile e importanti novità sul prossimo incontro di Alessio Di Chirico. Inoltre parleremo dell’ingresso in UFC di un talento europeo in forte ascesa e delle ultime novità sui match in lavorazione. Torna Nate Diaz: UFC 262 sarà la card dell’anno? E’ ufficiale: la card numerata del mese di maggio sarà uno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Ufficiale la maindi UFC 262: ritornanell’evento che si candida fortemente al titolo di “of the year“. La UFC ha infatti ufficializzatogiornata di ieri i 5 straordinari match dellanumerata del mese di maggio. Inoltre, grandi novità per il mondo delle MMA italiane: cambio di avversario per Marvin Vettori in vista del suo match in programma per UFC on ABC del 10 aprile e importanti novità sul prossimo incontro di Alessio Di Chirico. Inoltre parleremo dell’ingresso in UFC di un talento europeo in forte ascesa e delle ultime novità sui match in lavorazione. Torna: UFC 262 sarà la? E’ ufficiale: lanumerata del mese di maggio sarà uno ...

Advertising

zazoomblog : UFC 262: Nate Diaz nella card dell’anno? - #nella #dell’anno? - mma_twister : Una notizia inaspettata, inaspettatissima: 'Notoriuous' molla la trilogia con Dustin Poirier e si prepara a tentare… - fight_shield : #NateDiaz ha confermato il suo ritorno nell'ottagono per l'evento #UFC262 del 15 maggio. - mma_twister : Forse è uno dei finali meno pronosticati: Do Bronx crede che finalizzerà Michael Chandler, ma non per sottomissione -

Ultime Notizie dalla rete : UFC 262 Diaz vs Edwards a UFC 262. Il ritorno nell'imperdibile lotta MAM-e Diaz vs Edwards a UFC 262. Il ritorno nell’imperdibile lotta Diaz vs Edwards: ufficiale co-main event di UFC 262. L’atteso ritorno di Nate Diaz nell’ottagono di Houston. Tutto sul “Bad Boy” di Stockton Diaz vs Edwards: con un post su Twitter la UFC ha ...

UFC: Nate Diaz is back! Diaz vs Edwards ufficiale per UFC 262 Home; Global News; ufc; Bomba nella notte Italiana, Nate Diaz is back. E non contro un avversario qualsiasi, contro Leon Edwards, il numero tre al mondo. Qui sotto il Tweet di MMA ...

Diaz vs Edwards: ufficiale co-main event di UFC 262. L’atteso ritorno di Nate Diaz nell’ottagono di Houston. Tutto sul “Bad Boy” di Stockton Diaz vs Edwards: con un post su Twitter la UFC ha ...Home; Global News; ufc; Bomba nella notte Italiana, Nate Diaz is back. E non contro un avversario qualsiasi, contro Leon Edwards, il numero tre al mondo. Qui sotto il Tweet di MMA ...