Morlupo | incidente sulla Flaminia | grave un bimbo di 1 anno

(Di venerdì 2 aprile 2021) Stesso nosocomio di via della Pineta Sacchetti, scrive Today Roma dove sono poi stati portati altri due feriti, un bambino di 10 anni ed uno di un, per il quale è stato necessario l'intervento ...

Ultime Notizie dalla rete : Morlupo incidente

Maxisulla Flaminia stamani. Cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. È successo ...di oggi all'altezza del chilometro 31.200 nel tratto di competenza del comune di. Non ...Maxi, venerdì mattina, nel comune di, a nord della Capitale: nello scontro, al chilometro 32.900 di via Flaminia, sono rimaste coinvolte cinque vetture. Alle 11.20 i vigili del fuoco ...Maxi-incidente stamattina a Morlupo, vicino Roma. È accaduto, intorno alle 11:20, su via Flaminia al km 31.200. Cinque le auto coinvolte. Le cause sono ancora da accertare. I Vigili del Fuoco del ...Maxi incidente stamattina vicino Roma. È accaduto intorno alle 11 su via Flaminia a Morlupo e ha coinvolto 5 auto. A quanto riferito un bambino di un anno circa è stato trasportato con l'eliambulanza ...