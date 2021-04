Beppe Grillo e il M5s ora hanno un problema: rimediare uno stipendio per Conte (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe Conte da Avvocato del popolo a Mantenuto dal popolo (secondo il criterio grillino che Contesta i “professionisti della politica”), il passo è inevitabile. Come riporta Libero quotidiano Beppe Grillo e il M5s hanno un problema: Conte è rimasto senza stipendio. Non può più insegnare all’università Poco più di un mese fa, precisamente il 26 febbraio scorso Conte aveva declamato la lectio magistralis alla sua Università di Firenze. Il rientro in cattedra gli garantiva uno stipendio, dopo l’addio a Palazzo Chigi. Ma ora, a causa della legge 382 del 1980 – che riguarda ogni «segretario o presidente di un partito che ha rappresentanti in Parlamento» – sarà costretto, inevitabilmente, ad una nuova aspettativa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppeda Avvocato del popolo a Mantenuto dal popolo (secondo il criterio grillino chesta i “professionisti della politica”), il passo è inevitabile. Come riporta Libero quotidianoe il M5sunè rimasto senza. Non può più insegnare all’università Poco più di un mese fa, precisamente il 26 febbraio scorsoaveva declamato la lectio magistralis alla sua Università di Firenze. Il rientro in cattedra gli garantiva uno, dopo l’addio a Palazzo Chigi. Ma ora, a causa della legge 382 del 1980 – che riguarda ogni «segretario o presidente di un partito che ha rappresentanti in Parlamento» – sarà costretto, inevitabilmente, ad una nuova aspettativa ...

