Uomini e Donne 30 marzo 2021, anticipazioni Trono Classico e Over puntata di oggi

Tutto pronto per il Classico appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà oggi?

Uomini e Donne 30 marzo 2021: la tronista Samantha Curcio

Dopo lo spazio dedicato a Giacomo e Massimiliano, oggi molto probabilmente Maria De Filippi si concentrerà sulla tronista Samantha Curcio. Samantha, dopo aver chiuso la frequentazione con Roberto, sta continuando a frequentare Ugo e Alessio. Come procedono le conoscenze? Di Alessio, calciatore romano, a quanto pare non si fida molto: lui dimostrerà di tenerci davvero a lei?

Uomini e Donne 30 marzo 2021: Alessandro e Federica

Spazio poi anche al ...

