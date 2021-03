I contagi sono in aumento. La Liguria chiude i confini: vietate le seconde case (Di martedì 30 marzo 2021) L'ordinanza vale da mercoledì 31 marzo anche per i residenti in regione e comprende le barche. Toti: “Raffreddiamo la curva del virus per poter essere pronti per la riapertura” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 30 marzo 2021) L'ordinanza vale da mercoledì 31 marzo anche per i residenti in regione e comprende le barche. Toti: “Raffreddiamo la curva del virus per poter essere pronti per la riapertura”

