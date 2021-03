Amici: Aka7even contro Anna Pettinelli (Di martedì 30 marzo 2021) Nell’ultima puntata del serale, a sorpresa, è stato Aka7even a trovarsi al ballottaggio per l’eliminazione contro Leonardo: anche se il cantante di Anna Pettinelli ha convinto la giuria, che l’ha salvato, al rientro in casetta ha manifestato il suo disappunto per le scelte compiute dall’insegnante che, a parere suo, l’hanno penalizzato. Aka7even è stato protagonista a sorpresa dell’ultimo ballottaggio, nella seconda puntata del serale, contro Leonardo: anche se Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 30 marzo 2021) Nell’ultima puntata del serale, a sorpresa, è statoa trovarsi al ballottaggio per l’eliminazioneLeonardo: anche se il cantante diha convinto la giuria, che l’ha salvato, al rientro in casetta ha manifestato il suo disappunto per le scelte compiute dall’insegnante che, a parere suo, l’hanno penalizzato.è stato protagonista a sorpresa dell’ultimo ballottaggio, nella seconda puntata del serale,Leonardo: anche se Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lorenajgrande : RT @conglomerato: Aka7seven ha fatto Xfactor, non è andata e ora sta facendo Amici e va. Lo stesso percorso che fece Elodie. Aka7even,… - Asia06957563 : RT @ucanbemydanger_: ROSA AHAHAHAHAHAHAHAH #Amici2020 #amici21 #amici #amici2021 #AMICI20 #rosa #aka #aka7even - Asia06957563 : RT @ucanbemydanger_: “Mi sono spaccato il culo per 10 anni a lavorare i piedi e questo in due secondi fa così, ma fanculo' ALE HORSE IMPAZZ… - Asia06957563 : RT @ucanbemydanger_: Aka orgoglioso della sua gamba in en dehors, che cucciolino #Amici2020 #amici #amici21 #AMICI20 #amici2021 #aka #aka… - Asia06957563 : RT @ucanbemydanger_: Alessandro innamorato della gamba di Aka, ECCOME LA DESIDERA ???????? #amici #Amici20 #Amici2020 #amici21 #Amicispeci… -