Overcooked! All You Can Eat: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Lo scorso Luglio Team17 annunciò All You Can Eat, la Collection di Overcooked, ed oggi a distanza di svariati mesi è finalmente disponibile su PC e Console, a seguire dunque la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sulla versione nextgen del titolo, la quale contrariamente ad altri giochi non è retrocompatibile, ma vanta tutte le migliorie possibili su Xbox Series e PS5.

Overcooked! All You Can Eat Recensione

In Overcooked! All You Can Eat avrete a disposizione non solo i primi due capitoli della serie ma anche tutti i DLC rilasciati nel corso del tempo, con l'aggiunta di una terza mini campagna composta da un totale di 7 livelli, dunque vi è tanta carne a fuoco da cuocere! Nel gioco il vostro obiettivo è quello di preparare delle sostanziose e deliziose pietanze, in singolo o co-operativa, per quanto ...

