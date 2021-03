Lallo Circosta | chi è il comico imitatore | carriera e successi

(Di martedì 30 marzo 2021)è unitaliano ha anche avuto esperienze come cantante, doppiatore, attore caratterista, presentatore e conduttore radiofonico italiano., chi è l’italiano:(Wikipedia)All’età di 21 anni è entrato a far parte di un coro lirico, ricoprendo il ruolo di baritono. Interpretava con il maestro Alfredo D’angelo diverse opere liriche e di repertorio, ha anche partecipato a diverse tournèe. Entrerà a far parte del gruppo “Talent Scout Band” con Nicoletta Costantino, mentre nel 1992 inciderà il disco “Le più belle canzoni dei ’50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e lode” in collaborazione con Nino Frassica e il gruppo dei Monofestival. Nel 1994 fonderà la band ...

Advertising

RlRO : @ammaiFiamma citavo lo sketch di lallo circosta su radio 2: (minuto 1:25) -

Ultime Notizie dalla rete : Lallo Circosta

Ck12 Giornale

... tra i quali: Pippo Baudo, Fausto Leali, Jimmy Ghione, Moreno, Abba The Best,, Gabriele Marconi. Tra le imitazioni di Gigi Miseferi, che ha ricordato tanti protagonisti del teatro, del ...... Matteo Nicoletta, Luca Cesa, Giacomo Bottoni e con la partecipazione di Paola Michelini, Valentina Corti, Jenny De Nucci,, Niccolò Senni, Anna Nicoletta, Federico Cesari, Enrico Pozzi,...Lallo Circosta è un comico, imitatore italiano ha anche avuto esperienze come cantante, doppiatore, attore caratterista presentatore e con ...Continua l'analisi di vizi, manie, vezzi e consuetudini degli italiani di Maurizio Battista in "Ve ne siete mai accorti?", in onda lunedì 29 marzo alle 23.45 su Rai2. Nei suoi esilaranti monologhi, Ba ...