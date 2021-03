Quentin Tarantino compie 58 anni: 5 curiosità che forse non conoscete (Di sabato 27 marzo 2021) Quentin Tarantino compie 58 anni. Dagli omaggi alla reinvenzione del genere B-movie, fino allo splatter. Cinque curiosità che (forse) non conoscete Quentin Tarantino compie 58 anni. Nato a Knoxville, nel Tennessee,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021)58. Dagli omaggi alla reinvenzione del genere B-movie, fino allo splatter. Cinqueche () non58. Nato a Knoxville, nel Tennessee,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

maparliam0dime : dato che è il suo compleanno, vi spammo alcuni dei migliori shots del mio film preferito di quentin tarantino, bast… - InGenereCinema : Buon 58esimo compleanno ?? QUENTIN TARANTINO! ???? Grandissimo Amico dell'Horror e del #Genere, padrino del Pulp, del… - SMSNEWSOFFICIAL : @SkyArte – venerdì 26 marzo “QT8 – #QuentinTarantino: The First Eight” - AleDiogua : Oggi è il compleanno del buon Quentin Tarantino e mi sembra il caso di ri-condividere questa puntata di Sul Divano… - xspidermommy : RT @ProfCampagna: 'Quando le persone mi chiedono se sono andato a scuola di cinema, rispondo di no, sono andato al cinema'. Tantissimi aug… -