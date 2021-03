Corsa al Colle, tra Mattarella e Draghi c’è… Il mosaico di Fusi (Di sabato 27 marzo 2021) Nel weekend, tempo di pensiero e rilassatezza, è lecito abbandonarsi alla fantapolitica, vagheggiando scenari impalpabili, immaginando situazioni surreali, agganciandosi alla realtà con l’uncino immaginifico dell’utopia. Partendo però da un elemento inconfutabile che è lo scorrere del tempo. Dal punto di vista istituzionale, la clessidra del Quirinale ha quasi esaurito la sabbia: ancora un pugno di mesi e il mandato di Sergio Mattarella si esaurirà. Non è tempo di bilanci. Piuttosto di attesa: per quel che verrà, per quel che sarà. Il tempo di Mario Draghi a palazzo Chigi l’ha scandito il Colle: da lì è stata caricata la molla che segna lo scorrere dell’azione dell’ex presidente Bce. Ma la differenza, sostanziale, rimane: il tempo della presidenza di Mattarella è segnato, quello di Draghi no. Non ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Nel weekend, tempo di pensiero e rilassatezza, è lecito abbandonarsi alla fantapolitica, vagheggiando scenari impalpabili, immaginando situazioni surreali, agganciandosi alla realtà con l’uncino immaginifico dell’utopia. Partendo però da un elemento inconfutabile che è lo scorrere del tempo. Dal punto di vista istituzionale, la clessidra del Quirinale ha quasi esaurito la sabbia: ancora un pugno di mesi e il mandato di Sergiosi esaurirà. Non è tempo di bilanci. Piuttosto di attesa: per quel che verrà, per quel che sarà. Il tempo di Marioa palazzo Chigi l’ha scandito il: da lì è stata caricata la molla che segna lo scorrere dell’azione dell’ex presidente Bce. Ma la differenza, sostanziale, rimane: il tempo della presidenza diè segnato, quello dino. Non ...

