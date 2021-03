Alvano Bacchi | l’imprenditore umbro di ampio respiro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nato nel 1971,è sempre stato un imprenditore in grado di comprendere, a volte anche anticipare, i trend del mercato. L’attitudine a distribuire i suoi investimenti in molteplici campi l’ha portato a raggiungere importanti risultati nel settore immobiliare, edile e dell’industria meccanica di pressofusione. La storia diNato nel 1971, grazie alla sua famiglia ha potuto trascorrere un’infanzia tranquilla e un percorso scolastico più che soddisfacente. Il servizio militare si può considerare il primo banco di prova per, che supererà in modo eccellente, tanto da poter contare su una qualifica come istruttore presso la scuola allievi ufficiali. Il 1998 è l’anno in cui la carriera lavorativa diprende il via. Il primo progetto a cui si dedica è un ...