"Il futuro non (si) chiude". Confcommercio in campo contro la stretta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gabriele Laganà Grande iniziativa social di Confcommercio per la ripartenza in sicurezza delle attività economiche duramente colpite dalle restrizioni anti-contagio Al via oggi "Il futuro non (si) chiude", la grande campagna nazionale indetta da Confcommercio al fine di mettere al centro del dibattito politico la necessità di far ripartire le attività, in tutta sicurezza, per evitare ulteriori e irreparabili danni al tessuto economico dell’Italia. Due sono gli obiettivi dell’iniziativa. Innanzitutto si vuole richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo gli imprenditori dei settori più colpiti dalle restrizioni per contenere la pandemia, tra cui turismo, ristorazione, comparto culturale e ricreativo, abbigliamento, trasporti, professioni. Si mira, inoltre, a lanciare un ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gabriele Laganà Grande iniziativa social diper la ripartenza in sicurezza delle attività economiche duramente colpite dalle restrizioni anti-contagio Al via oggi "Ilnon (si)", la grande campagna nazionale indetta daal fine di mettere al centro del dibattito politico la necessità di far ripartire le attività, in tutta sicurezza, per evitare ulteriori e irreparabili danni al tessuto economico dell’Italia. Due sono gli obiettivi dell’iniziativa. Innanzitutto si vuole richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo gli imprenditori dei settori più colpiti dalle restrizioni per contenere la pandemia, tra cui turismo, ristorazione, comparto culturale e ricreativo, abbigliamento, trasporti, professioni. Si mira, inoltre, a lanciare un ...

Advertising

GoalItalia : 'In futuro mi immagino come uno dei calciatori più importanti della Roma. Non esiste nessuna città così legata a un… - capuanogio : ?? Trattativa in stallo tra il #Milan e #Donnarumma. #Raiola non ha mai risposto all'offerta da 8 milioni fatta dai… - Confcommercio : Ogni giorno incontri uno di noi. Siamo in ogni tuo piccolo gesto quotidiano. E vogliamo continuare a farlo. Basta… - RaffaelePizzati : RT @lucianonobili: Democrazia e libertà sono costate il sacrificio e il sangue di tanti innocenti, affinché non se ne versi mai più in futu… - MariaF04243141 : RT @star3star3: Maurizio Costanzo ha detto delle parole bellissime su tommaso. Il fatto che pian piano tutti i grandi della tv ne stiano ri… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro non Gestire lo smart working con i ... che sarà sempre più diffuso e necessario nel futuro della nuova normalità. Grazie alla sua grande ... lo smart working viene visto da molti come una sorta di incatenamento al lavoro , non essendoci più ...

Vodafone: ecco le prime immagini delle eSIM! Sono davvero in arrivo in Italia? ...eSIM In questo caso Vodafone Italia aveva riferito più volte della volontà di utilizzare in futuro ... Purtroppo, come detto, da parte di Vodafone non ci sono comunicazioni e dunque non è possibile ...

Al via la campagna nazionale di Confcommercio 'Il futuro non (si) chiude' Agenzia ANSA Confcommercio lancia campagna nazionale 'Il futuro non (si) chiude' Parte oggi la campagna di Confcommercio "Il futuro non (si) chiude", una grande iniziativa nazionale con un duplice obiettivo di richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo ...

PS4 futuro a rischio? Quando si spegnerà 'l'orologio interno' sarà impossibile riprodurre tutti i giochi Quando l'orologio interno di PS4 si spegnerà, non sarete più in grado di giocare a titoli digitali o fisici. Secondo Lance McDonald, questo è dovuto al fatto che i trofei su PS4 richiedono che l'orolo ...

... che sarà sempre più diffuso e necessario neldella nuova normalità. Grazie alla sua grande ... lo smart working viene visto da molti come una sorta di incatenamento al lavoro ,essendoci più ......eSIM In questo caso Vodafone Italia aveva riferito più volte della volontà di utilizzare in... Purtroppo, come detto, da parte di Vodafoneci sono comunicazioni e dunqueè possibile ...Parte oggi la campagna di Confcommercio "Il futuro non (si) chiude", una grande iniziativa nazionale con un duplice obiettivo di richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo ...Quando l'orologio interno di PS4 si spegnerà, non sarete più in grado di giocare a titoli digitali o fisici. Secondo Lance McDonald, questo è dovuto al fatto che i trofei su PS4 richiedono che l'orolo ...