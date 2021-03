Guerra al Senato su capogruppo donna Pd, per Letta prima spaccatura (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Non c’è pace nel gruppo Pd del Senato. Dopo il duro faccia a faccia tra il segretario del Pd, Enrico Letta e Andrea Marcucci, il presidente ‘dimissionato’ da Letta per far spazio ad una donna, la guerra è proseguita oggi nella riunione dei senatori. “C’è stata tensione, urla e scambi di accuse” riferiscono fonti Dem: “AreaDem sta spingendo col segretario per mettere Roberta Pinotti, Base Riformista punta su Simona Malpezzi. A Marcucci è stata proposta la Vicepresidenza del Senato al posto della Rossomando”. Questo il clima di scontro, duro, che non si placherà a breve. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Non c’è pace nel gruppo Pd del Senato. Dopo il duro faccia a faccia tra il segretario del Pd, Enrico Letta e Andrea Marcucci, il presidente ‘dimissionato’ da Letta per far spazio ad una donna, la guerra è proseguita oggi nella riunione dei senatori. “C’è stata tensione, urla e scambi di accuse” riferiscono fonti Dem: “AreaDem sta spingendo col segretario per mettere Roberta Pinotti, Base Riformista punta su Simona Malpezzi. A Marcucci è stata proposta la Vicepresidenza del Senato al posto della Rossomando”. Questo il clima di scontro, duro, che non si placherà a breve.

