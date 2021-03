Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 15:10 (Di lunedì 22 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 22 Marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura e ricoveri nei reparti italiani superano la soglia di allerta del 40% a dirlo sono i dati dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali tra i quali i contagiati sono il 40% dei ricoverati sono anche le terapie Intensive che superano la soglia del 30% in dodici regioni Intanto il presidente della Lombardia Attilio Fontana cambi ai vertici di aria Spa la società della regione nel mirino per i disagi Nella campagna vaccinale in settimana avverte Matteo Salvini arriverà Poste a gestire le prenotazioni dei vaccini in Regione per mancanza di dosi e somministrazione in Italia non saranno più di 200 al giorno anche questa settimana Intanto i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford astrazeneca sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale lunedì 22 Marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura e ricoveri nei reparti italiani superano la soglia di allerta del 40% a dirlo sono i dati dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali tra i quali i contagiati sono il 40% dei ricoverati sono anche le terapie Intensive che superano la soglia del 30% in dodici regioni Intanto il presidente della Lombardia Attilio Fontana cambi ai vertici di aria Spa la società della regione nel mirino per i disagi Nella campagna vaccinale in settimana avverte Matteo Salvini arriverà Poste a gestire le prenotazioni dei vaccini in Regione per mancanza di dosi e somministrazione in Italia non saranno più di 200 al giorno anche questa settimana Intanto i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford astrazeneca sono ...

